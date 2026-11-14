Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yukatel Denizli Basket, düşme hattı maçında Glint Çayırova Belediyesi'ni konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yukatel Denizli Basket, düşme hattı maçında Glint Çayırova Belediyesi'ni konuk edecek
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Europe Cup'ta 3, ligde üst üste 5 mağlubiyet alan Yukatel Denizli Basket, düşme hattında yer aldığı Süper Lig'de yarın Glint Çayırova Belediyesi'ni evinde konuk edecek. Denizli ekibi 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle düşme potasında; Çayırova'nın 7 haftada 2 galibiyeti var.

İLK kez mücadele ettiği FIBA Europe Cup'ta art arda 3 mağlubiyetle tur atlama şansını mucizelere bırakan Yukatel Denizli Basket yarın düşme hattında yer aldığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakiplerinden Glint Çayırova Belediyesi'yle evinde karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde üst üste 5 yenilgi alan Denizli ekibi 7 maç sonunda 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle düşme potasında yer alıyor. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çayırova'nın 7 haftada 2 galibiyeti var. Çayırova son 3 maçının 2'sini kazanmayı başardı.

MILES GERİ DÖNDÜ

Yukatel Denizli Basket ligde Çayırova Belediyesi maçı öncesinde geçen sezon da takımda forma giyen ABD'li uzun forvet Isaiah Miles'ı yeniden kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Denizli'de Süper Lig'de forma giyen 32 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet 11.3 sayı, 4.1 ribaund, 1.0 asist ortalamaları yakalamıştı. Miles bu sezona İtalya'nın Cantu takımında başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski CIA Başkanı Brennan'ın oğlu çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı: Telefonundan neler çıktı neler!

Eski CIA Başkanının oğlu gözaltında: Telefonundan neler çıktı neler!
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda13

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti19

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti