Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazır
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda takım, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, taktik ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.