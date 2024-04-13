Yukatel Adana Demirspor ile Mondihome Kayserispor Berabere

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Bozbey, Yusuf Bozdoğan

Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Nani, Emre Akbaba, Balotelli

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Shukurov, Ramazan Civelek, Cardoso, Boa Morte, Bahoken

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Mondihome Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

10. dakikada Adana Demirsporlu oyuncuların savunmada uzaklaştırmakta zorlandığı topa penaltı noktasından vuran Cardoso'nun şutu, kaleci Magomedaliev'de kaldı. Hızlıca oyunu başlatmak isteyen Magomedaliev'in verdiği pasta araya giren Boa Morte'nin müdahalesiyle topla buluşan Bourabia vuruşunda, Magomedaliev meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

17. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında sağ kanada açılan topu alan Yusuf Sarı, şut açısı bulduktan sonra kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak kaleciden geri geldi.

19. dakikada sağ kanatta Atal'ın ceza alanına girip yerden kaleye paralel gönderdiği topa, Nani ayaklarını uzattı ancak dokunamadı. Nani'nin, bu pozisyonla ilgili penaltı itirazında bulunması üzerine bir süre bekleyen maç hakem kararıyla kaldığı yerden devam etti.

31. dakika Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt topu yumrukladı. Ceza alanı dışına seken topu içeri dolduran Atal'ın ortasında, Nani'nin vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

33. dakikada ilerde topla buluşan Cadroso'nun ceza sahası yayına yerden gönderdiği pasa gelişine vuran Shukurov şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

45+3 dakikada Adana Demirspor gol şansından yararlanamadı. Uzatmaların son anlarında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.