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Yozgat'ta rafting heyecanı yaz boyunca sürüyor

Yozgat'ta rafting heyecanı yaz boyunca sürüyor
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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan yapay rafting parkuru, yaz mevsiminde macera ve doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Dünyada 'Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası'na sahip ikinci tesis olan parkur, haftalık 25-30 bin yerli turisti ağırlıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan yapay rafting parkuru, yaz mevsiminde macera ve doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Parkurun 2022 yılında hizmete açılmasıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, uzman eğitmenler eşliğinde botlarla rafting yaparak hem serinliyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor.

Dünyada "Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası"na sahip ikinci tesis olma özelliği taşıyan parkur, sıcak havalarda serinlemek isteyenlere adrenalin dolu bir aktivite sunarken, farklı illerden gelen çok sayıda doğaseveri de ağırlıyor.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, gazetecilere, Çekerek Irmağı üzerinde kurulan rafting parkurunun toplam 2 kilometre uzunluğunda olduğunu, bunun 800 metresinin dalgalı, 1200 metresinin ise durağan parkurdan oluştuğunu söyledi.

Çekerek Rafting Parkuru'nun Türkiye'nin ilk yapay rafting parkuru olduğunu belirten İnce, "Haftalık yaklaşık 25 ila 30 bin yerli turisti ağırlıyoruz. Hedefimiz sezon içerisinde ziyaretçi sayısını 150 ila 200 bine çıkarmak." dedi.

Rafting parkurunun ilçenin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayan İnce, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Akdağmadeni ilçesinden gelen Burcu Çelik de bozkırın ortasında Türkiye'nin ilk yapay parkurunda rafting yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Ziyaretçilerden Gökhan Murat ise Ankara'da yaşadığını, rafting yapmak için Çekerek ilçesine geldiğini belirterek, "Çekerek'in güzel bir yer olduğunu duyunca buraya geldik. Hem eğlenmek hem de rafting yapmak istiyoruz. Umarım güzel vakit geçiririz. Bu tesisin yapımında emeği geçen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Almanya'dan Yozgat'a gelen gurbetçi İsmail Aldoğan da rafting yapmak için Çekerek'e geldiklerini ifade ederek, Sorgun'da konakladıklarını, daha önce sıkça duydukları parkurun beklediklerinden daha güzel olduğunu ve tesisten memnun kaldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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