Haberler

Yozgat'ın namağlup lideri Süper Lig hedefini sürdürüyor

Yozgat'ın namağlup lideri Süper Lig hedefini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Gençlik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, namağlup lider olarak geçirdiği ilk yarının ardından, Süper Lig'e yükselmek için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Takım antrenörü Enis Atmaca, genç ve dinamik kadrolarıyla hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade etti.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde kurulan MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kulübü (GSK) Kadın Hentbol Takımı, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıkan ve 14 sporcudan oluşan takım, ilk yarıyı namağlup şekilde 10 puanla lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Kadın hentbol takımı, performansıyla Yozgatlı gençlere, çocuklara ve kadınlara da ilham oluyor.

2. yarının ilk maçını 21 Aralık Pazar günü Yozgat'ta, Samsun Gençlik Spor ile oynayacaklarını hatırlatan takım antrenörü Enis Atmaca, şunları söyledi: "Şuan 1. Ligde lider bir şekilde serüvenimiz devam ediyor. Bu yıl yeni bir takım oluşturduk ve çok da güzel bir kadroya sahibiz. Yoğun bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Süper Lig, şuan grubumuzda namağlup lider olarak çalışmalarımız sürmekte. Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek tabi bunun öncesinde play-off ve final four aşamalarımız var. Bunları atlatarak seneye Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK olarak yerimizi almak istiyoruz. Genç bir kadroya sahibiz, kadromuzda çok tecrübeli sporcularımız var. Bunun yanı sıra alt yapıdan yetiştirdiğimiz genç dinamik sporcularımızı da A takımımıza kazandırdığımız için mutluyuz."

Kadınlar Hentbol 1. Ligi iki grupta oynanıyor. Her grupta yer alan sekiz takımın ilk dördü, sezon sonunda diğer grubun ilk dört takımıyla birlikte play-off müsabakalarına çıkacak. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili vekili kadın vekili fırçaladığı anlar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı

Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı!
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Saran talimatı verdi! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title