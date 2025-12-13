Yozgat'ın namağlup lideri Süper Lig hedefini sürdürüyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde kurulan MC Sistem Yozgat Gençlik Spor Kulübü (GSK) Kadın Hentbol Takımı, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıkan ve 14 sporcudan oluşan takım, ilk yarıyı namağlup şekilde 10 puanla lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Kadın hentbol takımı, performansıyla Yozgatlı gençlere, çocuklara ve kadınlara da ilham oluyor.

2. yarının ilk maçını 21 Aralık Pazar günü Yozgat'ta, Samsun Gençlik Spor ile oynayacaklarını hatırlatan takım antrenörü Enis Atmaca, şunları söyledi: "Şuan 1. Ligde lider bir şekilde serüvenimiz devam ediyor. Bu yıl yeni bir takım oluşturduk ve çok da güzel bir kadroya sahibiz. Yoğun bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Süper Lig, şuan grubumuzda namağlup lider olarak çalışmalarımız sürmekte. Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek tabi bunun öncesinde play-off ve final four aşamalarımız var. Bunları atlatarak seneye Süper Lig'de MC Sistem Yozgat GSK olarak yerimizi almak istiyoruz. Genç bir kadroya sahibiz, kadromuzda çok tecrübeli sporcularımız var. Bunun yanı sıra alt yapıdan yetiştirdiğimiz genç dinamik sporcularımızı da A takımımıza kazandırdığımız için mutluyuz."

Kadınlar Hentbol 1. Ligi iki grupta oynanıyor. Her grupta yer alan sekiz takımın ilk dördü, sezon sonunda diğer grubun ilk dört takımıyla birlikte play-off müsabakalarına çıkacak. - YOZGAT