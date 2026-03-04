Haberler

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Spor Bilimleri Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Yozgat Bozok Üniversitesi ile Spor Bilimleri Derneği, spor bilimleri alanında akademik işbirliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı. Protokol, 17. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi'nin düzenlenmesini ve ortak projelerin geliştirilmesini içermektedir.

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Spor Bilimleri Derneği arasında spor bilimleri alanında akademik ve bilimsel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bozok Evi'nde düzenlenen törende, 12-14 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 17. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi'nin düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında eğitim seminerlerinde akademik destek sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi, proje çağrılarının takip edilerek ortak projeler hazırlanması ve spor bilimleri alanında toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, spor bilimleri alanında güçlü ve kalıcı işbirliklerinin önemine dikkati çekerek, Spor Bilimleri Derneği ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde yapılacak ortak çalışmaların hem bilimsel üretkenliğe hem de öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sait Çelik
