Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü'nden geleceğin şampiyonları

Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü bünyesinde, geleceğin Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştiriliyor. Genç pehlivanlar, gelecekte kazanacakları altın madalyalar için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü bünyesinde güreş faaliyetlerini sürdüren sporcular, yeni şampiyonluklar ve zaferler elde etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 4 yıl önce Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü güreş takımı bünyesinde bir araya gelen ve elde ettiği başarılar ile sayıları gün geçtikçe artan sporcular, antrenör Ahmet Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hafta içi her gün antrenmanlarını sürdüren sporcular, dayanıklılık, kondisyon ve teknik ağırlıklı antrenman yaparak ulusal ve uluslar arası turnuvalarda başarılı olmak istiyor. Yaşları 7 ila 17 arasında değişen sporcular, Yozgatlı Dünya ve Avrupa Şampiyonu Nasuh Akar ve Celal Atik gibi güreşçileri örnek alarak çalışmalarına devam ediyor. Şimdiden çeşitli yaş ve kilolarda Türkiye dereceleri kazanan sporcular, isimlerini yurt dışında da duyurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muhammet Ali Kuloğlu: "Ülkemi temsil etmek istiyorum"

Kırşehir'de düzenlenen ANALİG Türkiye Şampiyonası'nda 5. olan güreşçilerden Muhammet Ali Kuloğlu, "Güreş hocamın katkılarıyla bir senede bu dereceyi elde ettim. Günlük sabah akşam 3 saat antrenman yapıyorum. Bundan sonraki amacım kendimi geliştirerek Türkiye şampiyonu olmak. Benim hayallerim Nasuh Akar ve Celal Atik gibi şampiyon güreşçi olup ülkemi ve Yozgat'ı temsil etmek istiyorum" dedi.

Bünyamin Sarıaslan: "Güreşin en ince detaylarını öğreniyoruz"

Bünyamin Sarıaslan isimli sporcu ise geçen sene Afyonkarahisar'da Türkiye üçüncüsü olduğunu belirterek, "Bu derecede emeği geçen Ahmet hocama teşekkür ediyorum. Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü sporcusuyum. 2 yıldır güreşiyorum, burada güreşin en ince detaylarını öğreniyoruz, ben de Avrupa ve Dünya şampiyonu olup Yozgat'ımızı temsil etmek istiyorum. Belediye Başkanımız Celal Köse'ye de bize sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Muhammet Ali Demir: "Milli takıma seçilmek istiyorum"

Burdur'da gruplar arası Türkiye şampiyonasında 3. olduğunu söyleyen Muhammet Ali Demir ise "Her gün gün 3 saat antrenman yapıyoruz. Hem teknik hem de ağırlık çalışıyoruz, antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Ben de milli takıma seçilmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Bize destek veren Belediye Başkanımız Celal Köse'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Özdemir: "4 yılda önemli dereceler elde ettik"

Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü Güreş Takımı Antrenörü Ahmet Özdemir de, "2019 yılında Belediye Başkanımız Celal Köse'nin destekleri ve katkısıyla kulübümüz kuruldu. Sıfırdan bir kulüptük ve 3-4 senede Türkiye şampiyonluğu başta olmak üzere dereceler elde ettik. 12-16 Ağustos günleri arasında Kırşehir'de bir sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. 2022 yılında U13'te bir sporcumuz 3. oldu. Yine Burdur'da yapılan ANALİG gurup şampiyonasında bir sporcumuz 2., bir sporcumuz da 3. oldu. Sıfırdan gelip yetiştirip bu dereceleri elde etmek çok büyük bir başarı" dedi.

Güreş antrenmanların da yoğun geçtiğini belirten Özdemir, "Antrenmanlarımız sabah kondisyon akşam üzeri de mindere dayalı teknik ve taktik yönden çalışıyoruz. Akşam antrenmanız sırf 3 saat sürüyor. Benim de amacım milli takıma sporcu yetiştirmek. Dünyada ve Avrupa'da Yozgat'ı, ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Bizim de iyi sporcularımız var. Kısa zaman önce Oğuz Mert Akbaba, Türkiye şampiyonu oldu. Bu bizi ayrıca motive etti. Belediye Başkanımız Celal Köse ve yörecilerimize bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YOZGAT