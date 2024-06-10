Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü

Süper Lig devi Fenerbahçe'de seçim sonuçlarına göre Ali Koç bir kez daha başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım sonuçlarının belli olmasının ardından Koç ile sahneye beraber gelerek destek mesajı verdi.

MEŞALE ACUN'A GELİNCE SÖNDÜ

Seçimi kazanan Koç, "Sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi... Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, başkanını, yönetimini sosyal medyada çerez halin getirmeyelim. Buradaki bütün gücümüzü rekabete, rakiplerimize, belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sisteme harcayalım." dedi. Daha sonra Ali Koç "Yaşa Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe" diyerek bir meşale yaktı. Koç'un yaktığı meşale elden ele dolaşırken Acun Ilıcalı'ya gelince söndü. O anlar kısa sürede viral oldu.

ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Ilıcalı sonuçların açıklanması sonrasında "Camiamıza verdiğimiz sözleri tutmanın zamanı. Fenerbahçe çok güzel yerlere gelecek. Birlikten kuvvet doğar. Biz başka bir takımız. Biraz deliyiz. Farklıyız. Küçüklüğümden beri sarı lacivertli renklere olan sevgimiz çok farklı. Damarlarımıza işledi. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

İşte Acun Ilıcalı'ya yapılan yorumlardan bazıları;