Üye Girişi
Haberler

Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin başkanlık seçim sonuçlarına göre Ali Koç bir kez daha başkan seçildi. Seçim sonrası bir açıklama yapan Koç, "Yaşa Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe" diyerek bir meşale yaktı ve elden ele dolaştırdı. Ancak meşale, Koç'un listesinde olan Acun Ilıcalı'ya gelince söndü. Ilıcalı ise sonuçların açıklanmasının ardından "Fenerbahçe çok güzel yerlere gelecek. Birlikten kuvvet doğar" dedi. Ilıcalı'nın o anlarına yorum yağdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de seçim sonuçlarına göre Ali Koç bir kez daha başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım sonuçlarının belli olmasının ardından Koç ile sahneye beraber gelerek destek mesajı verdi.

MEŞALE ACUN'A GELİNCE SÖNDÜ

Seçimi kazanan Koç, "Sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi... Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, başkanını, yönetimini sosyal medyada çerez halin getirmeyelim. Buradaki bütün gücümüzü rekabete, rakiplerimize, belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sisteme harcayalım." dedi. Daha sonra Ali Koç "Yaşa Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe" diyerek bir meşale yaktı. Koç'un yaktığı meşale elden ele dolaşırken Acun Ilıcalı'ya gelince söndü. O anlar kısa sürede viral oldu.

ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Ilıcalı sonuçların açıklanması sonrasında "Camiamıza verdiğimiz sözleri tutmanın zamanı. Fenerbahçe çok güzel yerlere gelecek. Birlikten kuvvet doğar. Biz başka bir takımız. Biraz deliyiz. Farklıyız. Küçüklüğümden beri sarı lacivertli renklere olan sevgimiz çok farklı. Damarlarımıza işledi. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

İşte Acun Ilıcalı'ya yapılan yorumlardan bazıları;

Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü

Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü

Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü

Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran altın fiyatları yükseldi mi? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu?
Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş

Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title