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Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

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Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor-Pendikspor maçında Pendiksporlu Halil Akbunar'ın golü sonrası Pendikspor deplasman tribününde yer alan bir taraftarın tek başına sevinmesi dikkat çekti. Bu ilginç an kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor- Pendikspor maçında ilginç bir an yaşandı.

TEK BAŞINA SEVİNDİ

Pendiksporlu Halil Akbunar'ın golü sonrası Pendikspor deplasman tribününde yer alan taraftarın tek başına sevindiği görüldü.O anlar kısa sürede gündem oldurken Pendiksporlu o taraftara binlerce yorum yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

İşte tek başına sevinen taraftardan kareler;

Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare

Kaynak: Haberler.com / Spor

Pendikspor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Eclipse Moon34:

Maç daha bitmedi Rize şu an 5-1 öne geçti acaba şimdi ne yapıyor :)))))))

Yanıtla07
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