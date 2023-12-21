Yorumlar kırdı geçirdi! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare
Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor-Pendikspor maçında Pendiksporlu Halil Akbunar'ın golü sonrası Pendikspor deplasman tribününde yer alan bir taraftarın tek başına sevinmesi dikkat çekti. Bu ilginç an kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor- Pendikspor maçında ilginç bir an yaşandı.
TEK BAŞINA SEVİNDİ
Pendiksporlu Halil Akbunar'ın golü sonrası Pendikspor deplasman tribününde yer alan taraftarın tek başına sevindiği görüldü.O anlar kısa sürede gündem oldurken Pendiksporlu o taraftara binlerce yorum yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları;
İşte tek başına sevinen taraftardan kareler;