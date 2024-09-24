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Yorumculuk hayatı kısa sürdü! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Yorumculuk hayatı kısa sürdü! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor
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Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'ın Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Kısa süre önce alınan kötü sonuçlar nedeniyle Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Volkan Demirel ile görüştü.

MASAYA OTURDULAR

Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasına yazdığı Volkan Demirel ile temasa geçti. Her iki tarafın görüş alışverişinde olduğu ve önümüzdeki süreçte detayların netleşeceği öğrenildi.

HATAYSPOR'DA İSTENENİ VEREMEDİ

Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı. Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

Hüseyin Kayar:

Volkan Demirel'in tek çekilmiş fotoğrafı yok herhalde Mourinho yu koymuşlar yanına

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Serhat Arik:

Ne kadar mal haber yapiyorsunuz morinhonun bu transfer ile ne alakasi var? Nerede ögrendiniz habercilik yapmayi yazik ya

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Hans Peter:

Dönmesin! Öyleyse lucescu, fatih terim, senol gönes ve mustafa denizli gibi türk futboluna zarar verenlerde dönsün. Memlekette hic mi adam akilli temelden yetisen taktikten anlayan kisi yokta bunlari alip alip duruyorsunuz.

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Erdoğan Karacaoğlan:

Yazık Adana Demir'e. Fener maçlarında kümesteki topal tavuk gibi çömer gayri iki maçta da. Fenere gitmenin yolu bu sanıyo zavallı sanal delikanlı

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