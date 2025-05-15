Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt

Mahmut Uslu'dan
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Mahmut Uslu'dan
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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, kulüp başkanı Ali Koç'a yönelik eleştirilerde bulunarak başkan adaylığını açıkladı. Uslu, basın mensuplarının "Jose Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna ise "El-Fatiha! Bakacağız" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu da düğmeye bastı. Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen Uslu, kritik bir basın toplantısı düzenledi.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ali Koç'a sert söylemlerde bulunan ve aday olup olmayacağı da büyük merak konusu olan Uslu, başkan adaylığını açıkladı.

"EL-FATİHA"

Mahmut Uslu, başkan olması halinde Jose Mourinho ile çalışıp çalışmayacağı hakkında gelen soruya ise "El-Fatiha! Bakacağız. Biz tek vücuduz, tek kafa değiliz, tek insan değiliz ama tek bir amacımız var: Ali Koç sen yeter ki git" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Fenerbahçe yönetimine ılıkgtlü başkan olmaz Mahmut Uslu gibi sert mizaçlı birisi lazım

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Morunhio kalacaksa ne anladım o işten

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