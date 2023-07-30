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Yoncagül Yılmaz, Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda birinci oldu

Spor Haberleri

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı kaptanı 16 yaşındaki Yoncagül Yılmaz, Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda birinci oldu. Romanya'da düzenlenen şampiyonada, 70 kilogramda yarışan ve final müsabakasında Macar rakibini yenen Yılmaz, altın madalya kazandı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehirli sporcuyu tebrik etti.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı kaptanı 16 yaşındaki Yoncagül Yılmaz, Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda birinci oldu.

Romanya'da düzenlenen şampiyonada, 70 kilogramda yarışan ve final müsabakasında Macar rakibini yenen Yılmaz, altın madalya kazandı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yazılı açıklamasında, Kırşehirli sporcuyu tebrik etti.

Avrupa şampiyonu olan Yılmaz'ın kendileri ve şehri mutlu ettiğini belirten Buhara, "Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Kırşehir'imizin gururu sporcumuz Yoncagül Yılmaz'ı ve antrenörümüz Mehmet Dalbudak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından ise Kırşehir'in demir yumruklu kızı Yılmaz'ın başarısı kutlanarak, "Avrupa Şampiyonu olan sporcumuz Yoncagul Yılmaz'ı ve antrenörümüz Mehmet Dalbudak'ı tebrik ediyoruz. Bravo size çocuklar, şampiyonluk size çok yakıştı." paylaşımı yapıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Spor

Yılmaz Yıldız Romanya Spor Haberler

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