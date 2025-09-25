Haberler

Yomra'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Trabzon'un Yomra ilçesinde, Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, öğrenciler spor branşlarıyla tanışırken, halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığının koordinasyonuyla Yomra Merkez Ortaokulu'nda program organize edildi.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programda, okul bahçesinde kurulan alanlarda öğrencilere spor branşları tanıtıldı.

Öğrenciler, hem eğlenceli anlar yaşadı, hem de spor yapmanın keyfini doyasıya çıkarttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, sporun toplumsal gelişimdeki rolüne işaret ederek, Avrupa Spor Haftası'nın belirli bir zaman dilimi değil, hayatın her alanını ve her anını kapsayan bir anlayışı temsil ettiğini belirtti.

Arıcıoğlu, amaçlarının, gençlerin ve tüm vatandaşların sporu bir yaşam biçimi haline getirmeyi sağlamak olduğunu ifade ederek, "Spor, sağlıklı bireyler yetiştirmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, toplumsal dayanışmayı artıran en önemli unsurlardan biridir. Sporcularımızın gözlerindeki heyecanı görmek, bizlere geleceğe dair umut veriyor. Hep birlikte daha sağlıklı, daha güçlü bir toplum için spor yapmayı, sporu bir kültür haline dönüştürmeye çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin, spora yönlendirilmesinin devlet politikalarının temel taşlarından biri olduğunu belirterek, Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin bu farkındalığın yaygınlaşmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
500
