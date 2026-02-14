Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı

Manchester United, Kamerunlu kaleci Andre Onana ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde Onana için gelecek teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.

YAZ AYLARINDA AYRILIK

The Sun'da yer alan habere göre, bu sezon Trabzonspor'a kiralanan Onana, Manchester United'ın gelecek planlarında yer almıyor. Kulübün, 29 yaşındaki file bekçisiyle yaz aylarında vedalaşmak istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR

Onana'nın Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak İngiliz temsilcisinin uzun vadeli kadro planlamasında tecrübeli kaleciyi düşünmediği ifade edildi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 maçta görev alan Onana'nın geleceği yaz transfer döneminde netleşecek.