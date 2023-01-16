Yolcular neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray formalı kadın taraftardan eşi benzeri görülmemiş hareket

Galatasaraylı bir kadın taraftarın metro içinde çektiği bir video sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı formayı giyip toplu taşıma aracına binen kadın taraftar, "Icardi'nin hepinize selamı var'' diyerek yolculara seslendi. Taraftarın paylaştığı video kısa süre içerisinde büyük etkileşim aldı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye gösterilen sevgi katlanarak artmaya devam ediyor. Saç stilini yıldız futbolcu gibi yapan taraftarlardan sonra şimdi de kadın bir taraftarın İstanbul'da metro içinde çektiği ilginç video sosyal medyayı salladı. Sarı-kırmızılı formayı giyip toplu taşıma aracına binen taraftar sessizlik oluşturup bir anda yolculara seslendi.

"ICARDI'NİN HEPİNİZE SELAMI VAR"

Hayranlık duyduğu Mauro Icardi ile ilgili metroda video çeken taraftar, o anları sosyal medyadan paylaştı. "Icardi'nin hepinize selamı var'' diye bağıran kadın taraftar, herkesi hayrete düşürdü.

KISA SÜREDE GÜNDEME OTURDU

Galatasaraylı taraftarın kalabalık toplu taşıma aracında çektiği video, kısa sürede sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti. Toplu taşıma aracında yapılan bu harekete bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.