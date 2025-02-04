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Yok böyle transfer: 24 saatte 7 milyon euro kazandırdı

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Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg, sezon başında PAOK'tan kiraladığı ve 2 Şubat'ta 18 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandığı Yunan golcü, Stefanos Tzimas'ı 3 Şubat'ta 25 milyon euro karşılığı Premier Lig takımlarından Brighton'a sattı. Alman takımı, böylelikle 24 saatte 7 milyon euro kar etmiş oldu. 19 yaşındaki forvet, sezonu Nürnberg'te tamamlayacak.

İngiltere Premier Lig'de çok konuşulacak bir transfer gerçekleşti. Nürnberg'in 19 yaşındaki golcüsü Stefanos Tzimas, attığı imzayla adından söz ettirdi.

25 MİLYON EURO'YA BRIGHTON'A GİTTİ

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'in 19 yaşındaki forveti Stefanos Tzimas'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer için Nürnberg'e 25 milyon euro ödedi ve Yunan golcüyle 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

24 SAATTE 7 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Nürnberg, yaz transfer döneminde Yunan ekibi PAOK'tan kiraladığı ve 2 Şubat'ta 18 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Tzimas'ı 24 saat sonra 7 milyon euro kar elde ederek 25 milyon euro karşılığında satmış oldu.

SEZON PERFORMANSI

Tzimas, sezon başında katıldığı Nürnberg'te 17 maça çıktı. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 2 asist yaptı. 19 yaşındaki forvet, sezonun ikinci yarısını Bundesliga 2 ekibinde kiralık olarak geçirecek.

Yok böyle transfer: 24 saatte 7 milyon euro kazandırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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