Yok böyle para! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren çılgın miktar

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor kasasını doldurdu. Bordo-mavililer farklı kalemlerden toplamda 500 milyon liraya yakın gelir elde etmeyi başarırken, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda bu rakamı ikiye katlayacak.

YAYIN GELİRİNDEN 200 MİLYON EURO

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Trabzonspor lige katılım payı olarak kasasına toplamda 36 milyon lira para koymayı başardı. Performans primi olarak dağıtılan yayın gelirlerinden Trabzonspor 65 milyon lira galibiyet primlerinden, 14 milyon lira beraberliklerden elde etti. Buna bir de şampiyonluk parası ve eski şampiyonluklar eklendi. Trabzonspor eski şampiyonluklar için 35 milyon lira, son şampiyonluk için de 50 milyon liralık bonusu kasasına koydu. Böylece Trabzonspor yayın gelirinden toplamda 200 milyon lira para kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ İKİYE KATLAYACAK

Trabzonspor bu sezon ticari gelirler ve sponsorluklardan da önemli bir kazanç sağlamayı başardı. Bordo-mavililerin sponsorluk, ticari gelir ve isim hakkı gelirleri 80 milyon lirayı bulacak. Buna bir de lisanslı ürün satışı yapan mağazalar eklenince toplam kazanç 120 milyon lira olacak. Trabzonspor bu sezon asıl parayı Şampiyonlar Ligi'nden elde edecek. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması durumunda Trabzonspor toplamda 30 milyon Euro (500 milyon TL) gelir elde edecek. Bu da Trabzonspor'un toplam gelirlerinin 1 milyar liraya yaklaşmasına neden olacak.

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