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Yok artık Vlahovic! Fenerbahçe'den talebi şok etkisi yarattı

Yok artık Vlahovic! Fenerbahçe'den talebi şok etkisi yarattı
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği konuşulan Dusan Vlahovic'in sarı-lacivertlilerden yıllık 20 milyon euro maaş istediği öne sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe'nin de Juventus'un 25 yaşındaki Sırp golcüsü için 30 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'te yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın gözden çıkardığı bonservis bedeli ve yıldız futbolcunun talep ettiği maaş ortaya çıktı.

BONSERVİSİ İÇİN JUVENTUS'A 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açmış durumda. İtalyan basınından Sportface'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Vlahovic için Juventus'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyebilir.

YILLIK 20 MİLYON EURO İSTEDİ

Öte yandan haberde, Vlahovic cephesinin Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde yıllık 20 milyon euro gibi dudak uçuklatan bir net maaş talep ettiği bilgisine yer verildi. Transferin son durumuna ilişkin ise bir detay ise paylaşılmadı.

VLAHOVIC'İN SEZON PERFORMANSI

Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıktı. Vlahovic, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki forvetin İtalyan deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısezgin_duman:

oha bu ne juve de bu kadar alamıyordur osınhenden daha fazla ıstemiş

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

14-15 gol atacak adama 20 verilmez

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