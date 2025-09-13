Yok artık Tadic! Yaptıklarını gören Fenerliler "Keşke gitmeseydi" diyor
Fenerbahçe'den ayrılarak Al Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic, yeni takımında kısa sürede büyük etki yarattı. BAE Lig Kupası'nda Ajman Club karşısında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan 36 yaşındaki futbolcu, yüksek performansıyla takdir topladı ve taraftarın güvenini kazandı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılarak Al Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic, yeni takımında kısa sürede büyük etki yarattı.
MAÇA DAMGA VURDU
Tadic, BAE Lig Kupası'nda Ajman Club karşısında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Maçın oyuncusu seçilen 36 yaşındaki futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen yüksek performansıyla takdir topladı.
TARAFTARLARIN GÜVENİNİ KAZANDI
Son lig maçında Kalba karşısında 6 kilit pas ve başarılı ikili mücadeleleriyle öne çıkan Tadic, istikrarlı görüntüsüyle taraftarın güvenini kazandı. Şu ana kadar Al Wahda formasıyla 5 resmi maça çıkan Tadic, 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı. Deneyimli futbolcunun kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.