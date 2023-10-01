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Yok artık Szymanski! Attığı golle Süper Lig rekoru kırdı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçta Szymanski, mücadelenin 2:02. dakikasında gol atarak Süper Lig rekorunu kırdı. Szymanski'nin attığı gol, bu sezon Süper Lig'deki en erken gol olarak kaydedildi.