Yok artık Osimhen! Tek başına tarih yazdı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 10. hafta mücadelesinde Nijerya, Benin'i 4-0 mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı. Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçta, taraftarlar etkileyici bir futbol şöleni izledi.

OSIMHEN'DEN HAT-TRICK ŞOV

Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen, karşılaşmanın yıldızı oldu. Maçın 3. dakikasında Chukwueze'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi.

38. dakikada yine Chukwueze'nin ortasında arka direkte iyi yükselerek farkı ikiye çıkardı. 51. dakikada ise bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, hat-trick yaparak skoru 3-0'a getirdi. Nijerya'nın dördüncü golü ise maçın son bölümünde geldi.

SÜPER LİG YILDIZLARI SAHADAYDI

Nijerya'da Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, maça ilk 11'de başladı. İki Süper Lig yıldızı da mücadelede sergiledikleri performansla beğeni topladı.

OLAĞANÜSTÜ İSTATİSTİK

Osimhen, bu performansıyla Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5 maçta 6 gol ve 1 asist istatistiğine ulaştı. 25 yaşındaki forvet, hem kulüp hem milli takım formasıyla bu sezon gol katkısını istikrarlı şekilde sürdürüyor.

NİJERYA PLAY-OFF'A YÜKSELDİ

Bu galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Nijerya, grubunu üst sıralarda tamamlayarak 2026 Dünya Kupası play-off biletini cebine koydu.