Yok artık Livakovic! Yeni takımında kriz çıkardı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık giden Dominik Livakovic, yeni takımında dengeleri değiştirdi. Hırvat kalecinin gelişi, takım arkadaşı Paulo Gazzaniga'yı huzursuz etti.

KİRALIK OLARAK GİTTİ

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalan Dominik Livakovic, yaz transfer döneminde kiralık olarak La Liga ekibi Girona'ya gönderildi.

GAZZANIGA RAHATSIZ

Girona'da kaleci Paulo Gazzaniga, Livakovic'in transferinden memnun değil. Hırvat kalecinin ilk 11'e daha yakın olması, Arjantinli eldiven için büyük bir sorun yarattı.

DENGELER DEĞİŞTİ

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Livakovic, Girona'da kısa sürede kaleci rotasyonunu sarstı. Takım içinde bu durumun krize yol açtığı iddia ediliyor.