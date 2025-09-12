Haberler

Yok artık Livakovic! Yeni takımında kriz çıkardı

Yok artık Livakovic! Yeni takımında kriz çıkardı
Güncelleme:
Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık giden Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde krize yol açtı. Hırvat kalecinin ilk 11'e daha yakın olması, takımın diğer file bekçisi Paulo Gazzaniga'yı rahatsız etti ve dengeleri sarstı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık giden Dominik Livakovic, yeni takımında dengeleri değiştirdi. Hırvat kalecinin gelişi, takım arkadaşı Paulo Gazzaniga'yı huzursuz etti.

KİRALIK OLARAK GİTTİ

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalan Dominik Livakovic, yaz transfer döneminde kiralık olarak La Liga ekibi Girona'ya gönderildi.

GAZZANIGA RAHATSIZ

Girona'da kaleci Paulo Gazzaniga, Livakovic'in transferinden memnun değil. Hırvat kalecinin ilk 11'e daha yakın olması, Arjantinli eldiven için büyük bir sorun yarattı.

DENGELER DEĞİŞTİ

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Livakovic, Girona'da kısa sürede kaleci rotasyonunu sarstı. Takım içinde bu durumun krize yol açtığı iddia ediliyor.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımerthan pro.:

Kim iyi ise o oynar.babanin çiftliğimi sandın orayı gazzaniga efendi.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Yapacağınız habere sizin . Livanin girona da oynadığını ispanyanin çoğu bilmiyor umurlarında da değil.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
