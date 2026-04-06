Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor

Beşiktaş derbisinde 11 ikili mücadele kazanan, 10 top kapan ve yüksek pas isabetiyle oynayan N’Golo Kante, performansıyla Fenerbahçe’nin en etkili isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe’nin yıldız orta saha oyuncusu N’Golo Kante, Beşiktaş derbisinde sergilediği performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

MÜCADELE GÜCÜYLE ÖNE ÇIKTI

Fransız futbolcu, karşılaşma boyunca orta sahada yüksek temposu ve mücadele gücüyle dikkat çekti. Beşiktaş’ın hücumlarını kesen Kante, savunma katkısıyla alkış topladı.

İSTATİSTİKLERLE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Tecrübeli oyuncu derbide girdiği 19 ikili mücadelenin 11’ini kazandı. Ayrıca 10 sahipsiz top kazanan Kante, 2 şutu engelledi. 58 pasın 49’unda isabet sağlayarak oyun kurulumunda da etkili oldu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Bir oyuncuyla iki oyuncuyla olacak iş değil. Fenerbahçe'nin 11 oyuncunun en az 8 veya 9'unun değişmesi gerekiyor. Aksi taktirde şampiyon da olsak kadro 5 kuruş etmez

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

