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Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı

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Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı maçta İrfan Can Kahveci'nin attığı gol maça damga vurdu. Yıldız futbolcu, uzak mesafeden attığı şahane golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı maçın ilk yarısına İrfan Can Kahveci'nin attığı gol damga vurdu. Yıldız futbolcu uzak mesafeden çok şık bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.

SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Szymanski'nin attığı golle 1-0 öen geçti.

İRFAN CAN'DAN İNANILMAZ GOL

İlk yarının son analarında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, rakibine çalım atıp kaleyi gördü. Yıldız futbolcunun sert şutu ağları buldu ve durum 2-0 oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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