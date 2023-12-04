Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı
Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı maçta İrfan Can Kahveci'nin attığı gol maça damga vurdu. Yıldız futbolcu, uzak mesafeden attığı şahane golle takımını 2-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı maçın ilk yarısına İrfan Can Kahveci'nin attığı gol damga vurdu. Yıldız futbolcu uzak mesafeden çok şık bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.
SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI
Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Szymanski'nin attığı golle 1-0 öen geçti.
İRFAN CAN'DAN İNANILMAZ GOL
İlk yarının son analarında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, rakibine çalım atıp kaleyi gördü. Yıldız futbolcunun sert şutu ağları buldu ve durum 2-0 oldu.