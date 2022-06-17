Yok artık daha neler! Acun Ilıcalı'dan yankı uyandıran Lewandowski paylaşımı - Haberler

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Yok artık daha neler! Acun Ilıcalı'dan yankı uyandıran Lewandowski paylaşımı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Medya patronu Acun Ilıcalı, sosyal medyada yankı uyandıran bir gönderi paylaştı. Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı "Neden olmasın" yazarak Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Medya patronu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yine gündem oldu. Transfer döneminde ismi çok kez anılan Acun Ilıcalı yine çok ses getirecek bir paylaşım yaptı.

"NEDEN OLMASIN"

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli süper yıldız Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın üstüne yazdığı "Neden olmasın" yazısı ise başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere tüm futbol severlerde heyecan yarattı.

Yok artık daha neler! Acun Ilıcalı'dan yankı uyandıran Lewandowski paylaşımı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Robert Lewandowski Acun Ilıcalı Spor Haberler

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