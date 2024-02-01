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Yok artık Crespo! Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler "Keşke gitmeseydi" diyor

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Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo yeni takımıyla ilk maçına dün akşam Atletico Madrid karşısında çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcunun performansını gören sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke gitmeseydi" şeklinde binlerce yorum yaptı.

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo, Atletico Madrid karşısında ilk maçına çıktı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Crespo'nun performansı, sarı-lacivertli taraftarları hayran bıraktı. Taraftarlar, Crespo'nun başarılı performansını görünce "Keşke gitmeseydi" şeklinde binlerce yorum yaptı.

İLK MAÇINDA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo'nun İspanyol ekibiyle çıktığı ilk maçta yaptıkları dikkat çekti.

"KEŞKE GİTMESEYDİ"

Crespo'nun başarılı performansına kayıtsız kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcuya "Takımda kalmalıydı, keşke gitmeseydi" şeklinde binlerce yorum yaptı.

Yok artık Crespo! Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler 'Keşke gitmeseydi' diyor

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Trendyol Süper Lig Atletico Madrid Rayo Vallecano Miguel Crespo Fenerbahçe İspanya La Liga Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Erdoğan Karacaoğlan:

ihtiyacı fenerin iyi futbola, futbolcuya. futbol tarihinin en büyük konsorsiyonunu oluşturdu koç holding. memleketin bütün köşeleri tutulmuş, zorla yarışın içinde tutuluyo fb. Delikanlı lığın ne olduğunu bilmeyenler delikanlı hakem sadece bizim maçlara istiyorlar.her gs maçı öncesi rakipler ve basın açıklama yapıyor. bir tane fb maçı öncesi tek kelime yok yorumcu ve külüplerden. yemezler. tiksindirdiniz ağlaklar futboldan bizi.

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Ersan ŞEN:

Peki bu söylenenlerden neden bizim haberimiz yok

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Haluk Ekici:

Ne yapmis onu da yazsaniz , kac tane top calmis, kac sefer ikili mucadele kazanmis. Iyi ki gitti , bir sonra ki duragi 2. Lig

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