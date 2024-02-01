Yok artık Crespo! Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler 'Keşke gitmeseydi' diyor

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo, Atletico Madrid karşısında ilk maçına çıktı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Crespo'nun performansı, sarı-lacivertli taraftarları hayran bıraktı. Taraftarlar, Crespo'nun başarılı performansını görünce "Keşke gitmeseydi" şeklinde binlerce yorum yaptı.

İLK MAÇINDA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo'nun İspanyol ekibiyle çıktığı ilk maçta yaptıkları dikkat çekti.

"KEŞKE GİTMESEYDİ"

Crespo'nun başarılı performansına kayıtsız kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcuya "Takımda kalmalıydı, keşke gitmeseydi" şeklinde binlerce yorum yaptı.