Yok artık Cenk Tosun! Alanya maçında yaptığıyla tarihe geçti

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 yendiği mücadelede 2 gol atan Cenk Tosun, tarihe geçti. Milli futbolcu, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta en fazla Süper Lig golü atan oyuncu oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların farka koştuğu mücadelede Cenk Tosun attığı gollerle yıldızlaşırken, tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

CENK TOSUN, LARIN'İ GERİDE BIRAKTI

Karşılaşma boyunca oyunun tek hakimi olan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun(2) ve Dele Alli kaydetti. Duble yapan milli golcü, Vodafone Park'ta Cyle Larin'i geride bırakarak tarihe geçti.

VODAFONE PARK'TA 24 GOL ATTI

Alanyaspor ağlarına 2 gol atan Cenk Tosun, Süper Lig'de 23 gollü Cyle Larin'i geride bırakarak Vodafone Park'ta en çok gol atan futbolcu oldu. Milli golcü, Dolmabahçe'de rakip filelere 24 gol bıraktı.