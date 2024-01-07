Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında 4 gol attı
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olduğu maçta Cengiz Ünder, attığı gollerle taraftarları mest etti. Sakatlığını atlatan milli futbolcu 4 gol attı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olduğu maçta yıldız futbolcu Cengiz Ünder, 4 gol attı.
4 GOL ATTI
Ünder, 6. 34. 44. ve 47. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Ünder, sakatlığını atlatmasının ardından formunu yükseltti ve taraftarlardan büyük beğeni topladı.
7 GOLE KATKI VERDİ
Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.