Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında 4 gol attı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olduğu maçta yıldız futbolcu Cengiz Ünder, 4 gol attı.

4 GOL ATTI

Ünder, 6. 34. 44. ve 47. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Ünder, sakatlığını atlatmasının ardından formunu yükseltti ve taraftarlardan büyük beğeni topladı.

7 GOLE KATKI VERDİ

Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.