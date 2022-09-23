Yok artık Berisha! 52 dakikada attığı gol sayısına Fenerbahçe'de ulaşsaydı kral ilan edilirdi

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle Fenerbahçe'de düşünülmeyen Mergim Berisha, Bundesliga ekibi Ausgburg'a kiralandı. Alman golcü burada sergilediği performansla adından söz ettirdi.

52 DAKİKADA 4 GOL ATTI

Ausgburg'un Bayern Münih'i 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan Mergim Berisha, Avusturya temsilcisi Austria Lustenau'yla yapılan maçta da çılgın bir performans sergiledi. Augsburg'un Austria Lustenau'yı 5-1 yendiği maçta Alman golcü 52 dakikada 4 gol attı.

"DAHA SIK GÖRÜŞECEĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

Performansının artmasını ailesinin Almanya'da olmasına sebep olduğu belirtilen Berisha, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ben bir aile insanıyım. Ailemle çok iyi bir ilişkimiz var ve daha sık görüşeceğimiz için mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.