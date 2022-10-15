Yok artık Belhanda! Herkes 4 dakika içinde Kasımpaşa maçında yaptıklarını konuşuyor

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Akdeniz ekibinde Belhanda, 4 dakikada hem gol hem asist yaparak maçın kaderini değiştiren isim oldu. Deneyimli futbolcunun bu performansı sosyal medyada gündeme oturdu.

Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına Belhanda damga vurdu.

4 DAKİKADA HEM GOL HEM ASİST

Adana Demirspor'da Belhanda 4 dakikada yaptıklarıyla taraftarını mest etti. Deneyimli futbolcu 37. dakikada fileleri havalandırırken, 41. dakikada da Akintola'nın golünde asisti yapan isim oldu. Belhanda'nın bu performansı taraftarını mest ederken, yıldız futbolcu için sosyal medyada övgü dolu yorumlarda bulundu.

6 GOLE ULAŞTI

2021 yazından beri Adana Demirspor forması giyen Belhanda, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Faslı futbolcu bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada takımına 6 gollük katkı sağladı.