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Yok artık Barcelona! Camp Nou düğün salonu oluyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Ekonomik sıkıntılar ile boğuşan Katalan ekibi Barcelona, kulübe ekonomik gelir sağlamak için bu yaz Camp Nou'yu çiftlere düğün için kiralayacak. Organizasyonlar için fiyat listesi bile belli oldu.

Yeni anlaşmalar ve projelerle gelir kapısını artırmak isteyen İspanyol devi Barcelona'da bir yenilik daha yaşanacak. Tarihi stadyum Camp Nou, sezon açılana kadar düğün organizasyonları için kullanılacak.

FİYAT LİSTESİ HAZIR

Kulüpten yapılan açıklamada; Camp Nou'nun düğün törenin yanı sıra doğum günü ve diğer eğlence organizasyonları için de kiralanacağı belirtildi. Yapılacak organizasyonlar için fiyat listesi ise şöyle: Stadın Foundation Lounge kısmında 25-50 davetlinin katıldığı düğün töreni 2000 sterlin. Bu en ucuz seçenek olacak. Davetli sayısına göre başka seçenekler de var. Grandstand Hall'de yapılacak 300-1000 davetlinin olacağı düğün ise 17 bin dolar olarak fiyatlandırıldı. Camp Nou'nun terasında yapılacak düğün için davetli sayısına göre 7500-9000 dolar talep edilecek. Otel ve diğer geleneksel düğün mekanlarına göre daha daha uygun fiyatlı olan Camp Nou'da organizasyonlar maksimum altı saat sürecek. Hosteslerin misafirlere hizmet sunacağı törenlerde çiftler saha zemininde fotoğraf çekilebilecek.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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