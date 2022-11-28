Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yok artık Aboubakar! 10 dakikada başardıklarının tarihte örneği yok

Spor Haberleri

Kamerun-Sırbistan maçında 55. dakikada oyuna giren Aboubakar, 10 dakikada karşılaşmanın kaderini değiştirdi. Ülkesi 3-1 gerideyken oyuna sürülen eski Beşiktaşlı, 64'te harika bir gol attı, 66'ta da asist yaptı. Aboubakar, Dünya Kupası'nda oyuna girdikten sonra hem gol hem asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar, Dünya Kupası'ndaki Sırbistan maçında fırtınalar estirdi. Kamerun 3-1 gerideyken 54. dakikada oyuna giren Aboubakar, 10 dakikada maçı değiştirdi.

64'üncü dakikada savunma arkasına sarkan yıldız golcü, rakip savunmacıyı ve kaleciyi feyke yatırıp topu ağlarla buluşturdu. Aboubakar, iki dakika sonra da Moting'e asist yaptı.

Yok artık Aboubakar! 10 dakikada başardıklarının tarihte örneği yok

Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Sırbistan devreye 2-1 önde girip maçı 3-1'e getirse de 55'te oyuna giren Vincent Aboubakar takımının kurtarıcısı oldu. G Grubu'ndaki maçta 1'er puan bölüşüldü.

Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Beşiktaş Senegal Kamerun Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

osman ince:

Kamerunlu olmasın Abubakar

Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title