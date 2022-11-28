Yok artık Aboubakar! 10 dakikada başardıklarının tarihte örneği yok

Kamerun-Sırbistan maçında 55. dakikada oyuna giren Aboubakar, 10 dakikada karşılaşmanın kaderini değiştirdi. Ülkesi 3-1 gerideyken oyuna sürülen eski Beşiktaşlı, 64'te harika bir gol attı, 66'ta da asist yaptı. Aboubakar, Dünya Kupası'nda oyuna girdikten sonra hem gol hem asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar, Dünya Kupası'ndaki Sırbistan maçında fırtınalar estirdi. Kamerun 3-1 gerideyken 54. dakikada oyuna giren Aboubakar, 10 dakikada maçı değiştirdi.

ŞIK GOL

64'üncü dakikada savunma arkasına sarkan yıldız golcü, rakip savunmacıyı ve kaleciyi feyke yatırıp topu ağlarla buluşturdu. Aboubakar, iki dakika sonra da Moting'e asist yaptı.

TARİHTE İLK

Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Sırbistan devreye 2-1 önde girip maçı 3-1'e getirse de 55'te oyuna giren Vincent Aboubakar takımının kurtarıcısı oldu. G Grubu'ndaki maçta 1'er puan bölüşüldü.