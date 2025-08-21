Yoğun bakımdan çıkan efsane başkan Ali Şen'den ilk fotoğraf geldi
Fenerbahçe'nin 86 yaşındaki efsane başkanlarından Ali Şen, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Ali Şen, 6 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu ve evinde dinlenmeye başladı. Tedavi sonrası çekilen ilk fotoğrafı oğlu Metin Şen tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta, Şen'in yorgun olduğu gözlemlendi.
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. 86 yaşındaki Şen'in taburcu edilmesinin ardından evinde oğlu Metin Şen ile birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Bodrum'daki evinde 13 Ağustos'ta rahatsızlanan Ali Şen, Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Durumla ilgili açıklama yapan oğlu Metin Şen, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa. Endişelenecek bir durum yok. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.
İLK FOTOĞRAF GELDİ
Altı gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Ali Şen'in ilk fotoğrafı da kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde yorgun hali dikkat çeken Şen'in, konuşmakta zorluk çektiği ve çevresini tanımakta güçlük yaşadığı öğrenildi.