Yine rahat durmayan Ebrar Karakurt, Nasreddin Hoca heykelinin önünde dizlerinin üstüne çöküp poz verdi - Haberler

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Yine rahat durmayan Ebrar Karakurt, Nasreddin Hoca heykelinin önünde dizlerinin üstüne çöküp poz verdi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Başarılı milli voleybolcu Ebrar Karakurt yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yine gündeme geldi. Ebrar'ın Nasreddin Hoca heykelinin önünde dizlerinin üstüne yere çekip verdiği poz tepki topladı. Takipçileri "Yenilgiyi çabuk atlatmış" şeklinde yorumlarda bulundu.

Başarılarının yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelen yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt yine gündem oldu.

NASREDDİN HOCA HEYKELİNİN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Ebrar, Nasreddin Hoca heykelinin önünde dizlerinin üstüne çöküp poz verdi. Bu gönderiyi Cem Yılmaz'ın 'Hoca Camon' esprisiyle paylaşan Ebrar'ın gönderisine çok sayıda yorum yapıldı.

Yine rahat durmayan Ebrar Karakurt, Nasreddin Hoca heykelinin önünde dizlerinin üstüne çöküp poz verdi

"YENİLGİYİ ÇABUK UNUTMUŞ"

Ebrar Karakurt'un takipçileri, Ebrar'ın Instagram hikayelerine tepki gösterdi. Başarılı voleybolcunun, Milli Takımızın elenmesini üzerinden çok vakit geçmeden böyle paylaşımlar yapması eleştirildi. Bir kesim voleybolsever de bu durumu normal karşılayıp Ebrar Karakurt'u savundu.

Yine rahat durmayan Ebrar Karakurt, Nasreddin Hoca heykelinin önünde dizlerinin üstüne çöküp poz verdi

Yine rahat durmayan Ebrar Karakurt, Nasreddin Hoca heykelinin önünde dizlerinin üstüne çöküp poz verdi

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Ebrar Karakurt voleybol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Hacı Şembeki:

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DODOK DODOK:

Acaba kime nispet yaptı, Rahmetli Hoca'ya mı yoksa Eşeğe mi...

Cevap Yaz 2 22 Yayından Kaldır
500
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