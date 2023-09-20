Yine olmadı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hasreti bir türlü dinmiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 12 maçında galip gelemedi. Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, son dönemdeki galibiyet hasretini dindiremedi. Son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.