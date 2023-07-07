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Yılyak Samsunspor Basketbol İç ve Dış Transferde Anlaşmaları Tamamladı

Yılyak Samsunspor Basketbol İç ve Dış Transferde Anlaşmaları Tamamladı

Spor Haberleri

Yılyak Samsunspor Basketbol, 2023-2024 sezonu için iç transferde menajer Emre Ekim, başantrenör İlker Salman, oyuncular Mert Ali Sert, Göktuğ Baş ile yeniden sözleşme imzaladı. Dış transferde ise Muhammed Doğan Şenli ve Arda Berk Kaya ile anlaşma sağlandı.

Yılyak Samsunspor Basketbol iç transferde menajer Emre Ekim, başantrenör İlker Salman, oyuncular Mert Ali Sert, Göktuğ Baş ile yeniden sözleşme imzaladı. Dış transferde de Muhammed Doğan Şenli ve Arda Berk Kaya ile anlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor

Doğan Şenli Samsunspor basketbol Spor Haberler

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