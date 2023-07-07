Yılyak Samsunspor Basketbol İç ve Dış Transferde Anlaşmaları Tamamladı
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Yılyak Samsunspor Basketbol, 2023-2024 sezonu için iç transferde menajer Emre Ekim, başantrenör İlker Salman, oyuncular Mert Ali Sert, Göktuğ Baş ile yeniden sözleşme imzaladı. Dış transferde ise Muhammed Doğan Şenli ve Arda Berk Kaya ile anlaşma sağlandı.
Yılyak Samsunspor Basketbol iç transferde menajer Emre Ekim, başantrenör İlker Salman, oyuncular Mert Ali Sert, Göktuğ Baş ile yeniden sözleşme imzaladı. Dış transferde de Muhammed Doğan Şenli ve Arda Berk Kaya ile anlaştı. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor