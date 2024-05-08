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Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma koşusu, core egzersizleri ve pas çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Lubomir Satka ise antrenmana katılmadı.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde ısınma koşusu ve core egzersizleri ile başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman dar alan oyunu ile sona erdi.

Sakatlığı süren Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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