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Yılport Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

21 Kasım 2023 15:07 , Son Güncelleme: 15:08 Spor Haberleri Abone Ol

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marcus Gisdol yönetimindeki idmanda oyuncuların ısınma hareketleri, pas ve şut çalışmaları yapıldı. Sakatlıkları sebebiyle Zeki Yavru ve Landry Dimata idmanda yer almadı. Samsun ekibi, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.