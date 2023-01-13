Yılmaz Vural yeşil sahalara geri döndü! Yeni takımına resmen imza attı

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Uzun süredir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural, yeşil sahalara geri döndü. Deneyimli hocanın yeni adresi Spor Toto 1. Lig oldu.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Yılmaz Vural'ı takımın başına getiren Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İLK MAÇI BODRUMSPOR'A KARŞI

Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'un başında ilk maçına 15 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bodrumspor karşısında çıkacak.