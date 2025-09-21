Haberler

Yılmaz Vural yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Yılmaz Vural yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Pendikspor, Yılmaz Vural'ın takımı Sarıyer'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 11'e çıkardı. Bu sezon ligde 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Sarıyer ise 1 puanla 17. sırada konumlandı.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sarıyer, Pendikspor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

YILMAZ VURAL İLK MAÇINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'in başına getirilen teknik direktör Yılmaz Vural, ilk maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu. Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Mallik Wilks ve 85. dakikada Thuram kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte 11 puana ulaşan Pendikspor, 6. sıraya yerleşti. Bu sezon ligde 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Sarıyer ise 1 puanla 17. sırada konumlandı. Ligde bir sonraki hafta Sarıyer, Amed deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.

