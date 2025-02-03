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Yılmaz Vural'dan olay yaratacak Fenerbahçe sözleri

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Türk futbolunun bilinen teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sarı-lacivertlilerin başına geçme talebini yineleyen Vural, " Fenerbahçe'nin oyuncuya değil oyuna ihtiyacı var. Oyun oynamıyor Fenerbahçe. Bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olursam hocalığı herkese gösteririm" dedi.

Son olarak Menemen FK'yı çalıştıran ve 30 Haziran 2024'ten bu yana boştan olan teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"

RadyoGol'e konuşan Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'nin başına geçmeyi çok istiyorum ama olmadı. Fenerbahçe için beğenmediğim tek yönü, çok popülarite peşinden koşulması. Dünyanın en iyi hocası, dünyanın en iyi oyuncusu... Fenerbahçe'nin oyuncuya değil oyuna ihtiyacı var. Oyun oynamıyor Fenerbahçe" dedi.

"BİR GÜN OLURSAM HERKESE GÖSTERİRİM"

72 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olursam hocalığı herkese gösteririm!" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural, Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımı çalıştırdı. Son olarak Menemen FK'da görev yapan Yılmaz Vural'ın adı geçtiğimiz haftalarda 2. Lig ekibi Vanspor FK ile anılmış, ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

Yılmaz Vural'dan olay yaratacak Fenerbahçe sözleri
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Size canı gönülden katılıyorum hocam. Fenerbahçe asla bir düzen de oyun oynamıyor. Öyle her önüne gelen iki çakıyor. Sonra maçı alıyorsunuz. ama kaybettiğiniz maçlara bir bakalım. Herkesin 5 vaktimi takımlara puan ve olanlar sonra da aranıyoruz. 3 forvet sahada olsan ne yazar. Sana öss verecek adam olmadikdan sonra. Yolunuz açık olsun Sayın Hocam.

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Haber YorumlarıOsman Simsek:

Yazik oldu rize ye yandas hakem ma verdi fb ye

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

hersey futbolcuda biter futbolcu oynamadı guaridola gelse bir faydası olmaz zaten suan city hep kaybediyor forvetin ve orta sahadaki 2 oyuncun iyi olacak asla tek forvet oynamayacaksin cozum budur

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