Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

İmamoğlu'na destek için açılan stantta bıçaklı saldırı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti

Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması hakkında olay yaratacak bir yorumda bulundu. Vural, "Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken, Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk'un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki dev derbide deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya gündemine oturdu. Karşılaşmanın önüne geçen olayla ilgili bir yorum da teknik direktör Yılmaz Vural'dan geldi.

"OKAN BURUK TAHRİK ETTİ"

Vural, "Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken, Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk'un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu. Mourinho ile Okan Buruk arasında sezon başından beri hem saha içinde, hem de saha dışında rekabet var" dedi.

"MOURINHO, OKAN BURUK'U DÜNYAYA TANITTI"

Mourinho ile Okan Buruk arasındaki ilişkiye değinen teknik adam, "Olayın yaşanmasının ana sebebi; iki takım arasında rekabet var, ligde başka takım yok! Ve bu rekabette kaybeden teknik direktör çok şey kaybediyor. Mourinho'nun yaptığı hareket Okan Buruk'un işine geldi. Mourinho, Okan Buruk'u dünyaya tanıttı. Okan Buruk'u herkes tanıdı. Artık herkes Okan Buruk diye bir teknik direktör olduğunu öğrendi" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YU YILDIZ FUTBOLCULAR HOCA YAPMIŞ"

Yabancı teknik direktörlere karşı olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Türkiye'de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan bir işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho, dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0'dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho'yu yıldız futbolcular hoca yapmış" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Senin gibi bir boş beleşin yorumundan da fazla bir şey beklenmez ki zaten..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıufo:

normalde kolağını çekmesi lazımdı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecati Nejdet:

Sende aynı düzenin adamısın yağ yaksan balda yedirsen bu Genar seni antrenör yapmaz siz ancak kulluk edin fenara tapın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıI. Borrel:

Sözlü tahrike sözlü cevap verilir bu ne yav el kol hareketleri böyle, kovun gitsin şu şahsı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOctopusPrime:

Helal olsun bi sen gördüm ama okanin dansöz oldugunu herkes gördü

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlpacino Martoni:

hastir ordan duduk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.