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Yılmaz Akbaşlı: "Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok"

Yılmaz Akbaşlı:
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Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, Boluspor'a 7-0 mağlup oldukları maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını belirterek, gelecek sezon için her iki takıma başarılar diledi.

- Yılmaz Akbaşlı: "Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok"

ADANA - Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, 7-0 mağlup oldukları Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "O çocuklar sahaya onurlarını, karakterlerini, her şeylerini koydu. Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Her iki takıma da gelecek sezon için başarılar diliyorum" dedi.

Adanaspor, Trendyol 1.Lig'in son haftasında evinde karşılaştığı Boluspor'u 7-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, "Bugünkü maç, hedefi olan ve hedefi olmayan iki takımın karşılaşmasıydı. Genç oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak futbolda hedef olmayınca performansta doğal olarak bir düşüş yaşanıyor. Zaten bu oyuncular genç sporcular. Biz ikinci devrede neredeyse takımın tamamını, en azından yarısını değiştirdik. Geleceğe yatırım yapmak istedik. O çocuklar sahaya onurlarını, karakterlerini, her şeylerini koydular. Ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarıda çocuklar mücadele etti. Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Her iki takıma da gelecek sezon için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Spor
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