Yılların efsane golcüsü Vardy'nin yeni takımına bakın

Tam 13 sezon boyunca İngiliz ekibi Leicester City'nin formasını giyen Jamie Vardy, sezonun bitimiyle birlikte Leicester City kariyerini sonlandırmıştı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 37 yaşındaki İngiliz golcü Vardy'nin yeni takımı belli oldu. Bir süredir kulüp arayan ve ismi birçok takımla anılan Jamie Vardy, İtalya Serie A'nın yeni takımlarından Cremonese'den gelen transfer teklifini kabul etti.

RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

Haberde, iki taraf arasında son görüşmelerin yapıldığı, yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda takımıyla çıktığı 36 karşılaşmada 10 gol atan Vardy, ayrıca 4 golün de pasını verdi.