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Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak! Valdes'in başına geçtiği takıma bakın

Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak! Valdes'in başına geçtiği takıma bakın
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Eski İspanyol kaleci Victor Valdes, 3 yıl sonra teknik direktörlüğüne geri döndü. Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Real Avila'nın yeni teknik direktörü oldu ve 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki genç teknik adam, futbolculuk kariyerinde Barcelona formasıyla sayısız başarı elde etmişti.

Futbolculuk döneminde Barcelona ve Manchester United formaları giyen İspanyol kaleci Victor Valdes, 3 yıllık aranın ardından teknik direktörlüğe geri döndü.

4. LİG TAKIMINI ÇALIŞTIRACAK

Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Real Avila'nın yeni teknik direktörü oldu. 43 yaşındaki genç teknik adam, İspanyol ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak! Valdes'in başına geçtiği takıma bakın

3 YILDIR TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMIYORDU

Futbolu bıraktıktan sonra efsanesi olduğu Barcelona'nın alt yapısında çeşitli görevler alan İspanyol çalıştırıcı, 2020 yılında İspanya Amatör Ligi ekiplerinden UA Horta'nın başına geçmişti. 2021 yılından buradan ayrılan Valdes, o günden bu zamana kadar herhangi bir takımı çalıştırmadı.

Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak! Valdes'in başına geçtiği takıma bakın

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Altyapılarla birlikte Barcelona'nın kalesini 14 yıl boyunca koruyan Victor Valdes, 2015 yılında Manchester United'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. 2015-2016 sezonunu Standard Liege'de kiralık geçiren Valdes, 2017-2018 sezonundaMiddlesbrough forması giydikten sonra futbolculuk kariyerine son vermişti. İspanyol kaleci, Barcelona'da 6 lig, 6 Süper Kupa, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 2 UEFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı. İspanya Milli Takımı ile de 1'er Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Valdes, Standard Liege'de de Belçika Kupası kazanmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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