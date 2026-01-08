Haberler

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı Haber Videosunu İzle
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'ye 10 yıl sonra geri dönen Mert Günok'un 16 yaşında verdiği röportaj videosu ortaya çıktı. "A Takım'a çıkmak istiyorum, hayalim" sözleri dikkat çekerken, sosyal medyada herkes genç Mert'in uzun sarı saçlarına ve yakışıklılığına takıldı.

  • Mert Günok'un 16 yaşındayken verdiği röportajda Fenerbahçe'de A Takım forması giymek istediğini söylediği ortaya çıktı.
  • Mert Günok, Beşiktaş ile sözleşmesini feshedip sağlık kontrolünden geçerek Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 yıl sonra geri döndü.

Fenerbahçe'ye geri dönüşüyle sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan Mert Günok için bu kez transfer değil, yıllar önceki görüntüler konuşuluyor.

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve ardından sağlık kontrolünden geçerek Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki milli kalecinin, 16 yaşında verdiği ilk röportaj videosu yıllar sonra ortaya çıktı.

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

"FENERBAHÇE'DE A TAKIM'A ÇIKMAK İSTİYORUM, HAYALİM"

Ortaya çıkan röportajda genç Mert Günok'un, Fenerbahçe'de A Takım forması giymek istediğini söylediği ve bu hedefini açık şekilde dile getirdiği görülüyor. Genç yaşında kurduğu bu hayalin, yıllar sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönüşüyle birlikte yeniden hatırlanması taraftarları duygulandırdı.

UZUN SARI SAÇLAR VE "YAKIŞIKLI" YORUMLARI

Video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, taraftarların büyük bölümü röportajdan çok Mert Günok'un o dönemdeki görüntüsünü konuştu. 16 yaşındaki Mert'in uzun sarı saçları, genç yaşına rağmen "oldukça yakışıklı" görünmesi ve yıllar içindeki değişimi kullanıcıların en çok dikkat çektiği detaylar arasında yer aldı. Paylaşımların altına "O saçlar efsane", "Yakışıklılık detayı kaçmadı", "Zaman nasıl geçmiş" gibi yorumlar yapıldı.

10 YIL SONRA YENİDEN YUVADA

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 yıl sonra geri dönen Mert Günok'un, Samandıra'da ilk antrenmanına çıkmaya hazırlanması bekleniyor. Ortaya çıkan bu nostaljik röportaj ise sarı-lacivertli taraftarlar için "yuvaya dönüş" hikâyesine ayrı bir anlam kattı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
Saç ekimi sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti

Saç ekimi sırasında fenalaştı! Kurtarılamadı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor