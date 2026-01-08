Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Fenerbahçe'ye geri dönüşüyle sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan Mert Günok için bu kez transfer değil, yıllar önceki görüntüler konuşuluyor.

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve ardından sağlık kontrolünden geçerek Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki milli kalecinin, 16 yaşında verdiği ilk röportaj videosu yıllar sonra ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'DE A TAKIM'A ÇIKMAK İSTİYORUM, HAYALİM"

Ortaya çıkan röportajda genç Mert Günok'un, Fenerbahçe'de A Takım forması giymek istediğini söylediği ve bu hedefini açık şekilde dile getirdiği görülüyor. Genç yaşında kurduğu bu hayalin, yıllar sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönüşüyle birlikte yeniden hatırlanması taraftarları duygulandırdı.

UZUN SARI SAÇLAR VE "YAKIŞIKLI" YORUMLARI

Video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, taraftarların büyük bölümü röportajdan çok Mert Günok'un o dönemdeki görüntüsünü konuştu. 16 yaşındaki Mert'in uzun sarı saçları, genç yaşına rağmen "oldukça yakışıklı" görünmesi ve yıllar içindeki değişimi kullanıcıların en çok dikkat çektiği detaylar arasında yer aldı. Paylaşımların altına "O saçlar efsane", "Yakışıklılık detayı kaçmadı", "Zaman nasıl geçmiş" gibi yorumlar yapıldı.

10 YIL SONRA YENİDEN YUVADA

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 yıl sonra geri dönen Mert Günok'un, Samandıra'da ilk antrenmanına çıkmaya hazırlanması bekleniyor. Ortaya çıkan bu nostaljik röportaj ise sarı-lacivertli taraftarlar için "yuvaya dönüş" hikâyesine ayrı bir anlam kattı.