Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Güncelleme:
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı milli kaleci Mert Günok'un durumunu yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler, eski kalecisini şartlar oluşması durumunda yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi. Kanarya, gözünü eski yıldızına dikti.

DURUMUNU TAKİP EDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan 36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok'un durumunu yakından takip ediyor.

ŞARTLAR OLUŞURSA İMZA

Sarı-lacivertliler, 2006-2015 yılları arasında kadrosunda bulundurduğu deneyimli kaleciyi uygun şartların oluşması durumunda yeniden kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.

ÖNDER KARAVELİ'DEN İDDİA

Öte yandan Beşiktaş'ın eski teknik adamı Önder Karaveli de Mert Günok'un yeniden Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürerek, "Fenerbahçe'de kaleci transferi olursa, o ismin Mert Günok olma ihtimali olabilir." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
