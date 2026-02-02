Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Lionel Messi'nin futbol kariyerinin ilk yıllarında katıldığı bir komedi programına ait görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Videoda, genç yaştaki Messi ile dalga geçildiği anlar dikkat çekiyor. Aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, kullanıcılar tarafından eleştirildi. Birçok kullanıcı, Messi'ye yönelik tavrın saygısızlık içerdiğini savunurken, bazıları da dönemin televizyon anlayışını hatırlatarak olayın bağlamına dikkat çekti.
- Lionel Messi'nin futbol kariyerinin ilk yıllarında katıldığı bir komedi programına ait görüntüler yeniden gündeme geldi.
- Sosyal medyada paylaşılan videoda, 4-5 erkekten oluşan bir grubun genç yaştaki Messi'yle dalga geçtiği görülüyor.
- Görüntülerin yeniden paylaşılması, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.
Lionel Messi'nin futbol kariyerinin ilk yıllarında katıldığı bir komedi programına ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Messi ile alay edildiği anlar dikkat çekti.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI
Söz konusu videoda 4-5 erkekten oluşan bir grubun, genç yaştaki Messi'yle dalga geçtiği görülüyor. Programdaki bu anlar, aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada yeniden paylaşılınca kullanıcılar tarafından eleştirildi.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI
Görüntülerin yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, Messi'ye yönelik tavrın saygısızlık içerdiğini savunurken, bazıları da dönemin televizyon anlayışını hatırlatarak olayın bağlamına dikkat çekti.