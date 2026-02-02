Haberler

Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız

Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız Haber Videosunu İzle
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lionel Messi'nin futbol kariyerinin ilk yıllarında katıldığı bir komedi programına ait görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Videoda, genç yaştaki Messi ile dalga geçildiği anlar dikkat çekiyor. Aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, kullanıcılar tarafından eleştirildi. Birçok kullanıcı, Messi'ye yönelik tavrın saygısızlık içerdiğini savunurken, bazıları da dönemin televizyon anlayışını hatırlatarak olayın bağlamına dikkat çekti.

  • Lionel Messi'nin futbol kariyerinin ilk yıllarında katıldığı bir komedi programına ait görüntüler yeniden gündeme geldi.
  • Sosyal medyada paylaşılan videoda, 4-5 erkekten oluşan bir grubun genç yaştaki Messi'yle dalga geçtiği görülüyor.
  • Görüntülerin yeniden paylaşılması, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Lionel Messi'nin futbol kariyerinin ilk yıllarında katıldığı bir komedi programına ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Messi ile alay edildiği anlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Söz konusu videoda 4-5 erkekten oluşan bir grubun, genç yaştaki Messi'yle dalga geçtiği görülüyor. Programdaki bu anlar, aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada yeniden paylaşılınca kullanıcılar tarafından eleştirildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, Messi'ye yönelik tavrın saygısızlık içerdiğini savunurken, bazıları da dönemin televizyon anlayışını hatırlatarak olayın bağlamına dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASar Gnc:

oda nasıl izin vermiş böyle bi rezillige

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü

Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest