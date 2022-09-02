Yılın transfer çalımının detayları ortaya çıktı! Maxi Gomez'in menajeri Fenerbahçe'ye kızıp Trabzonspor'a mesaj atmış
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Türkiye, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı yılın transfer çalımını konuşurken, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'in transfer sürecine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Gomez'in menajerinin Valencia ile 6 milyon Euro, Gomez'le de 2.5 milyon Euro üzerinden anlaşan Fenerbahçe'nin "Daha iyi bir golcü bulur muyuz?" diyerek süreci ağırdan almasına sinirlendiği ve Trabzonspor'a mesaj göndererek transferi bitirdiği öğrenildi.
Trabzonspor, Valencia'dan Maxi Gomez'in transferini bitirdi, haftalardır bu oyuncunun peşinde olan Fenerbahçe'nin eli boş kaldı. Sürecin nasıl işlediğini Sözcü gazetesi madde madde şu şekilde sıraladı;
1- Fenerbahçe, Valencia ile pazarlıklara başladığında istenen bonservis 12 milyon Euro'ydu. Sarı-lacivertliler, inatla bu rakamın inmesi için uğraştı. Avrupa'da transfer dönemi biterken istenen bonservis 6 milyon Euro'ya kadar indi.
2- Valencia ile 6 milyon Euro, Gomez'le de 2.5 milyon Euro üzerinden anlaşan Fenerbahçe, daha iyi bir golcü bulur muyuz diyerek süreci ağırdan aldı. Farklı oyuncularla görüşüldü. Gomez'in menajeri ise bekletilmelerine kızdı.
3- Gomez cephesi, daha fazla bekletilmemek adına Trabzonspor ile temasa geçti. Menajer, bordo-mavililere, "Gomez'i daha uygun şartlarda ister misiniz" diye sordu. Fırtına, Cornelius'tan gelen paranın bir bölümünü bu transfere ayırdı.
4- Fenerbahçe, 'tamam' gözüyle bakılan Maxi Gomez transferinin bozulduğunu anlayınca tekrar Maxi Gomez'in menajerini aradı. Yanıt şoke etti: Görüşecek bir şey yok. Biz Trabzonspor ile anlaştık; teşekkürler(!)…