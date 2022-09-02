Yılın transfer çalımının detayları ortaya çıktı! Maxi Gomez'in menajeri Fenerbahçe'ye kızıp Trabzonspor'a mesaj atmış

Türkiye, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı yılın transfer çalımını konuşurken, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'in transfer sürecine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Gomez'in menajerinin Valencia ile 6 milyon Euro, Gomez'le de 2.5 milyon Euro üzerinden anlaşan Fenerbahçe'nin "Daha iyi bir golcü bulur muyuz?" diyerek süreci ağırdan almasına sinirlendiği ve Trabzonspor'a mesaj göndererek transferi bitirdiği öğrenildi.

Trabzonspor, Valencia'dan Maxi Gomez'in transferini bitirdi, haftalardır bu oyuncunun peşinde olan Fenerbahçe'nin eli boş kaldı. Sürecin nasıl işlediğini Sözcü gazetesi madde madde şu şekilde sıraladı;

1- Fenerbahçe, Valencia ile pazarlıklara başladığında istenen bonservis 12 milyon Euro'ydu. Sarı-lacivertliler, inatla bu rakamın inmesi için uğraştı. Avrupa'da transfer dönemi biterken istenen bonservis 6 milyon Euro'ya kadar indi.

"DAHA İYİ BİR GOLCÜ BULABİLİR MİYİZ?" DİYE BAKINIRKEN...

2- Valencia ile 6 milyon Euro, Gomez'le de 2.5 milyon Euro üzerinden anlaşan Fenerbahçe, daha iyi bir golcü bulur muyuz diyerek süreci ağırdan aldı. Farklı oyuncularla görüşüldü. Gomez'in menajeri ise bekletilmelerine kızdı.

MENAJER TRABZONSPOR'A MESAJ GÖNDERDİ

3- Gomez cephesi, daha fazla bekletilmemek adına Trabzonspor ile temasa geçti. Menajer, bordo-mavililere, "Gomez'i daha uygun şartlarda ister misiniz" diye sordu. Fırtına, Cornelius'tan gelen paranın bir bölümünü bu transfere ayırdı.

FENERBAHÇE'YE ŞOK YANIT: GÖRÜŞECEK BİR ŞEY YOK

4- Fenerbahçe, 'tamam' gözüyle bakılan Maxi Gomez transferinin bozulduğunu anlayınca tekrar Maxi Gomez'in menajerini aradı. Yanıt şoke etti: Görüşecek bir şey yok. Biz Trabzonspor ile anlaştık; teşekkürler(!)…