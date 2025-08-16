Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun

Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Zaniolo için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, beklentileri karşılayamadı ve birçok takıma kiralık olarak gönderildi. Ancak şimdi eski takımı Roma'nın ezeli rakibi Lazio, Zaniolo için harekete geçti. Lazio, transferi kısa sürede bitirmek için girişimlerine başladı ve yıldız oyuncuyu ikna etti.

Süper Lig devi Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Nicolo Zaniolo için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için ezeli rakip harekete geçti.

LAZIO İKNA ETTİ

2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, daha sonradan birçok takıma kiralık olarak gönderildi ancak beklentileri bir türlü karşılayamadı. Geleceği merak konusu olan İtalyan oyuncunun sarı-kırmızılılardan ayrılığı gündemde.

Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Zaniolo için eski takımı Roma'nın ezeli rakibi Lazio harekete geçti. Çizme ekibi, bu transferi kısa sürede bitirmek için girişimlerine başladı ve yıldız oyuncuyu ikna etti. Kulüplerin de anlaşmasının ardından transferin netlik kazanması bekleniyor.

